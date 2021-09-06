"Трішки тривожить потенційна травма Сватка, який поки що шкутильгає. Відбулося це перед голом Олександрії, на останніх секундах. Дуже не хочеться, щоб траплялися травми у товариських іграх. Матч потрібен для відчуття ритму, особливо футболістам, які мають менше хвилин в офіційних матчах. Той же Логінов через червону картку зіграв лише тайм або навіть менше – і те, що цієї мети не вдалося досягти, мене більше тривожить, ніж сам результат 1:1.

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Стосовно тижня, що минув, то ми потренували деякі сегменти гри, підтягнули команду фізично. Деяких футболістів немає: збірників та Піхальонка, Кравченка, Довбика, Чуже. В останніх травми не настільки важкі, але вони вибивають з ритму. Сподіваюсь, що принаймні декілька з них будуть готові до матчу з Шахтарем, і ми будемо у бойовій готовності", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Додамо, що матч дніпрян проти Шахтаря відбудеться 11 вересня. Наразі команди мають по 13 очок, ділячи другу-третю сходинки.

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