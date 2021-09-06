Йовічевіч занепокоєний великими кадровими втратами перед матчем проти Шахтаря
Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч сподівається на одужання провідних гравців до найближчого матчу УПЛ.
"Трішки тривожить потенційна травма Сватка, який поки що шкутильгає. Відбулося це перед голом Олександрії, на останніх секундах. Дуже не хочеться, щоб траплялися травми у товариських іграх. Матч потрібен для відчуття ритму, особливо футболістам, які мають менше хвилин в офіційних матчах. Той же Логінов через червону картку зіграв лише тайм або навіть менше – і те, що цієї мети не вдалося досягти, мене більше тривожить, ніж сам результат 1:1.
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Стосовно тижня, що минув, то ми потренували деякі сегменти гри, підтягнули команду фізично. Деяких футболістів немає: збірників та Піхальонка, Кравченка, Довбика, Чуже. В останніх травми не настільки важкі, але вони вибивають з ритму. Сподіваюсь, що принаймні декілька з них будуть готові до матчу з Шахтарем, і ми будемо у бойовій готовності", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.
Додамо, що матч дніпрян проти Шахтаря відбудеться 11 вересня. Наразі команди мають по 13 очок, ділячи другу-третю сходинки.
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