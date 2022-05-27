Директор Шахтера по футболу Дарио Срна советует не спешить с его назначением на тренерский мостик команды.

"Роберто ждет решения по чемпионату. Это человек, который, скажем так, за восемь месяцев попал дважды в Лигу чемпионов, выиграл Суперкубок, сделал очень много. Посмотрим на ситуацию.

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Я – кандидат на роль тренера Шахтера? Кто это говорит? Нет, это не так. Возможно, но сегодня это неправда. На сегодняшний день есть много серьезных тренеров, сильнее меня", – заявил Срна в комментарии SportArena.

Напомним, контракт Де Дзерби с Шахтером рассчитан еще на сезон, однако итальянские СМИ активно сообщают о возвращении специалиста в Серию А.

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