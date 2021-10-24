"У нас молодая команда, и все мы должны учиться и совершенствоваться, а тренироваться – как в последний раз. Каждый день отдавать работе всего себя, не экономя силы на завтра. Это и является залогом нашего прогресса, нашего движения вперед.

Йовичевич сравнил Динамо и Шахтер накануне дуэли СК Днепр-1 с командой Луческу

Я хочу видеть в глазах ребят невыносимый голод! Мы еще ничего не выигрывали, ничего не достигли. Не знаю, удастся ли мне сделать СК Днепр-1 чемпионом, но для этого я готов грызть землю. В любом случае, со мной или без меня, жажда победы должно оставаться неотъемлемым атрибутом клуба", – цитирует Йовичевича FCDnipro.com.

Напомним, уже сегодня, 24 октября, СК Днепр-1 в рамках 12-го тура УПЛ сойдется с лидером УПЛ – Динамо. Начало встречи в 17:00.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ