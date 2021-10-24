Йовичевич: Я готов грызть землю, чтобы сделать СК Днепр-1 чемпионом
Хорватский наставник днепрян Игор Йовичевич имеет очень амбициозные планы относительно своих подопечных.
"У нас молодая команда, и все мы должны учиться и совершенствоваться, а тренироваться – как в последний раз. Каждый день отдавать работе всего себя, не экономя силы на завтра. Это и является залогом нашего прогресса, нашего движения вперед.
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Я хочу видеть в глазах ребят невыносимый голод! Мы еще ничего не выигрывали, ничего не достигли. Не знаю, удастся ли мне сделать СК Днепр-1 чемпионом, но для этого я готов грызть землю. В любом случае, со мной или без меня, жажда победы должно оставаться неотъемлемым атрибутом клуба", – цитирует Йовичевича FCDnipro.com.
Напомним, уже сегодня, 24 октября, СК Днепр-1 в рамках 12-го тура УПЛ сойдется с лидером УПЛ – Динамо. Начало встречи в 17:00.