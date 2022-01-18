"Хочу подякувати Дубінчаку за те, що він дав нашій команді. Він був дуже корисним і довів, що є найкращим латералем України, а як на мене, то він є одним з найкращих на цій позиції і в Європі. Звичайно, що Динамо має привілеї його повернути, ну а ми змушені шукати нових виконавців на цю позицію.

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Вантух на Дубінчака дуже схожий: невеликого зросту, вибуховий, вміє грати у футбол, має інтелект. Гадаю, що він впорається з нашими вимогами, впишеться у стиль гри, який ми маємо, і розраховуємо, що він нас підсилить. Головне, щоб у нього все в порядку було зі здоров’ям. Звичайно, що ми хотіли б придбати ще одного футболіста на цю позицію, адже хочеться мати двох рівноцінних гравців на кожне амплуа, щоб зростала конкуренція.

До того ж, проти Динамо Вантух, як і Дубінчак, знову-таки не зможе грати. У майбутньому ми хотіли б менше розраховувати на орендованих футболістів, а клуб міг би розпоряджатися власними активами", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Дубінчак повернувся в Динамо після того, як кияни продали Миколенка в Евертон. СК Дніпро-1 ж взяв в оренду лівого захисника "біло-синіх" Романа Вантух.

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