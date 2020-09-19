Игор Йовичевич будет представлен в днепровском клубе в ближайший понедельник (21 сентября), утверждает

Metaratings.

СК Днепр-1 потерял итальянского тренера из-за конфликта с Михайленко – наставник стал на сторону ветеранов команды

Хорватский специалист сформировал свой штаб и готов к работе. Руководство СК Днепр-1 поставит перед новым тренером амбициозную цель – выход в еврокубки. Команда набрала лишь одно очко в трех стартовых турах УПЛ и находится на 11 строчке.

Отметим, что последним местом работы Йовичевича было загребское Динамо, с которым он стал чемпионом страны. В Украине хорват возглавлял Карпаты в 2014-2015 годах.

Шість тренерів УПЛ під загрозою відставки: українські "Сімеоне" та "Нагельсманн" – також у зоні ризику