Ігор Йовічевіч буде представлений у дніпровському клубі найближчого понеділка (21 вересня), стверджує Metaratings.

СК Дніпро-1 втратив італійського тренера через конфлікт з Михайленком – наставник став на бік ветеранів команди

Хорватський фахівець сформував свій штаб та готовий до роботи. Керівництво СК Дніпро-1 поставить перед новим тренером амбітну ціль – вихід в єврокубки. Команда набрала лише одне очко в трьох стартових турах УПЛ і перебуває на 11 сходинці.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Ігора Йовічевіча було загребське Динамо, з яким він став чемпіоном країни. В Україні хорват очолював Карпати у 2014-2015 роках.

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