Как стало известно Футбол 24, недавний уход Луиджи Ночентини состоялся из-за конфликта с главным тренером. Михайленко и его ассистент имели разные взгляды на комплектацию состава.

СК Днепр-1 подтвердил разрыв контракта с Михайленко

Итальянец настаивал на чистке – Кравченко, Полевой, Коркишко, Чичиков и несколько других ветеранов должны были уйти. Ночентини отстаивал схему 4-3-3, для которой не все подходили. Михайленко же придерживался 4-2-3-1 и считал нужным делать ставку на старые кадры. Спортивный директор клуба Андрей Русол стал на сторону главного тренера, который, однако, удержался на своем посту ненадолго.

Напомним, Ночентини присоединился к тренерскому штабу СК Днепр-1 в марте, однако уже в конце августа клуб прекратил с ним сотрудничество.

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