Йович: У сборной Украины нет звезд

Нападающий сборной Сербии Лука Йович поделился ожиданиями от поединка против сборной Украины в рамках квалификации к Евро-2020.

"Несмотря на то, что у сборной Украины нет звезд, это отличная, конкурентоспособная команда, серьезный соперник. Никогда нельзя недооценивать другую команду.

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Они показали характер в Португалии. Кроме того, они отлично играют на своем поле. Уважаем соперника, но у нас свои задачи", – цитирует Йовича Blicsport.

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Напомним, завтра, 7 июня, сборная Украины проведет поединок 3-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Сербии. Матч состоится в 21:45