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Йович может покинуть Реал – Зидан разочарован игрой форварда

09:35 271 Читати українською
Йович может покинуть Реал – Зидан разочарован игрой форварда
Лука Йович / Фото ФК Реал

Не успел Лука Йович адаптироваться в Реале, а уже, похоже, снова нужно паковать чемоданы.

Форвард мадридского клуба Лука Йович может в ближайшее время перейти в другой клуб на правах аренды, сообщает Marca.

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Тренерский штаб королевского клуба во главе с Зинедином Зиданом не впечатлен уровнем игры 21-летнего серба на предсезонных сборах. Сам Лука намерен остаться в Мадриде и бороться за место в составе.

Напомним, Йович перешел в лагерь "галактикос" с Айнтрахта за 60 млн евро. В прошлом сезоне Бундеслиги игрок провел 32 матча, в которых отметился 17-ю голами и 6-ю асистами.

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