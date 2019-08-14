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Йовіч може покинути Реал – Зідан розчарований грою форварда

09:34 1429 Читать на русском
Йовіч може покинути Реал – Зідан розчарований грою форварда
Лука Йовіч / Фото ФК Реал

Не встиг Лука Йовіч адаптуватись в Реалі, а тут, схоже, знову потрібно пакувати валізи.

Форвард мадридського клубу Лука Йовіч може найближчим часом перейти в інший клуб на правах оренди, повідомляє Marca.

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Тренерський штаб королівського клубу на чолі із Зінедіном Зіданом не вражений рівнем гри 21-річного серба на передсезонних зборах. Сам Лука має намір залишитись в Мадриді та боротись за місце у складі.

Нагадаємо, Йовіч перейшов до табору "галактікос" з Айнтрахта за 60 млн євро. В минулому сезоні Бундесліги гравець провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами.

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