Королевский клуб уже планирует трансферную кампанию на следующий сезон. Есть несколько игроков, от которых Реал точно хочет избавиться из-за их большой зарплаты и слабой отдачи на поле – это Эден Азар, Лука Йович и Мариано Диас.

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По другим исполнителям возможны варианты. В частности, Андрей Лунин может перейти в другой клуб. В Мадриде довольны 23-летним украинцем как дублером Тибо Куртуа, но понимают его желание играть. Лунин уже потерял место в сборной Украины и, вероятно, захочет получать больше игрового времени, чтобы вернуться в национальную команду.

Если Андрей попросит отпустить его в другую команду, руководство Реала рассмотрит его просьбу, утверждает AS.

Напомним, Лунин перебрался в Мадрид в 2018-м, но с тех пор сыграл за Реал всего три официальных матча в Кубке Испании. Трижды ездил в аренду – в Леганес, Вальядолид и Овьедо.

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