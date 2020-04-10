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Эвертон вмешался в борьбу за Грилиша, – СМИ

16:10 23 Читати українською
Эвертон вмешался в борьбу за Грилиша, – СМИ
Джек Грилиш / Reuters

Ливерпульский Эвертон стал очередным претендентом на лидера бирмингемской Астон Виллы Джека Грилиша.

"Ириски" готовятся сделать хавбека главной трансферной целью лета, утверждает Football Insider.

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Эвертон теперь должен выдержать конкуренцию с Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом, которые тоже охотятся на Грилиша. Правда, манкунианцы сделают предложение Вилле только в случае ухода Поля Погба. Зато Эвертон надеется, что заинтересует Грилиша возможностью поработать под руководством топ-тренера – Карло Анчелотти.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Джек Грилиш провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Астон Вилла Астон Вилла Джек Грилиш Джек Грилиш Эвертон Эвертон
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