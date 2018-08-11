Эвертон в меньшинстве не удержал победу над Вулверхэмптон

В 1 туре АПЛ Эвертон в меньшинстве не сумел преодолеть Вулверхэмптон. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Команды начали игру в обычном британском стиле с кучей борьбы за мяч и большим количеством стандартных положений. Именно так был забит первый гол в матче: Бэйнс навесил со штрафного, Кин сбросил мяч на Ришарлисона, который отметился дебютным голом за "ирисок". Однако завершить первый тайм с победным счетом не удалось. Ягелка неудачно принял мяч вблизи ворот, Хота перехватил его и защитник был вынужден сфолить, чтобы не дать забить. Арбитр удалил Ягелка и назначил штрафной. Именно с него роскошным ударом в дальнюю девятку сравнял счет Невеш.

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Во втором тайме, несмотря на численное превосходство Вулверхэмптона, команды играли на равных. На момент Тосуна "волки" ответили шансом Хименеса. И именно мерсисайдцы вновь вышли вперед в счете: Тосун сбросил мяч на Ришарлисона, тот ворвался в штрафную и ударом в дальний угол оформил дубль. Однако Хименес на 80 минуте замкнул навес Невеша, принеся Вулверхэмптону ничью в первом матче в английской элите.

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:2

Голы: Невеш, 44, Хименес, 80 – Ришарлісон, 17, 67

Удаление: Ягелка, 41