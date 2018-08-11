Челси разгромил Хаддерсфилд, Уотфорд оказался сильнее Брайтон

В матчах 1 тура АПЛ Челси убедительно победил Хаддерсфилд, Борнмут одолел новичка лиги Кардифф, Уотфорд разобрался с Брайтоном, Фулхэм уступил Кристал Пэлас.

Челси одержал первую победу в официальных матчах под руководством Сарри. Открыл счет в матче Канте, забив после навеса Виллиана ударом от газона. Под конец первого тайма Жоржинью удвоил преимущество лондонцев, реализовав пенальти за фол против Алонсо. Во втором тайме "аристократы" спокойно довели игру до победы, забив еще раз. Автором гола стал Педро, который поставил точку в матче на 80 минуте.

Тоттенхэм на выезде переиграл Ньюкасл

Борнмут минимально справился с Кардиффом. Первый гол в матче забил Фрейзер после ассист Уилсона. Уилсон мог и удвоить преимущество "вишен", однако не смог переиграть Этериджа ударом с отметки. Но под занавес матча форвард сумел реабилитироваться и таки отправил второй мяч в ворота новичков АПЛ.



Уотфорд без проблем обыграл Брайтон. Дважды в матче результативно сработала связка Холебас - Перейра, грек дважды ассистировал Роберто. Брайтон ничего не смог противопоставить, поэтому "шершни" вполне заслуженно начали новый сезон с победы.

Хаддерсфилд – Челси – 0: 3 – видео голов и обзор матча

Еще один новичок АПЛ Фулхэм потерпел домашнее поражение от Кристал Пэлас. "Дачники" больше владели мячом, однако с реализацией моментов у них было гораздо хуже, чем у соседей из Лондона. В одной из атак Шлупп классно открылся на передачу Ван Анхольта и пробил вратаря из пределов штрафной. Во втором тайме Заха сделал преимущество Кристал Пэлас более убедительным, установив окончательный счет.

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Борнмут – Кардифф – 2:0

Голы: Фрейзер, 24, Уилсон, 90+1

Нереализованный пенальти: Уилсон, 34

Уотфорд – Брайтон – 2:0

Голы: Перейра, 35, 54

Фулхем – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Шлупп, 41, Заха, 80

Хаддерсфилд – Челси – 0:3

Голы: Канте, 34, Жоржинью, 45 (пен.), Педро, 80