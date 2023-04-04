Эвертон – Тоттенхэм: Миколенко стал третьим лучшим в матче за 14 минут на поле – редкие цифры
Защитник Эвертона Виталий Миколенко поразил своей игрой в матче против Тоттенхэма в рамках 29 тура АПЛ.
Шон Дайч включил украинца в заявку на матч против "шпор", но не доверил ему место в стартовом составе. Виталий Миколенко появился на поле только на 76-й минуте и доказал, что тренер зря проигнорировал его. Об этом свидетельствуют показатели защитника за 14 минут.
Статистика Николенко в матче Эвертон – Тоттенхэм:
касаний к мячу – 22;
точность передач – 86% (шесть из семи);
выигранные единоборства – пять из пяти;
отборы – пять;
выносы мяча – три;
перехват – один.
Несмотря на то, что у Миколенко провел на поле всего 14 минут, он получил отметку 7,5 от статистического портала SofaScore. 23-летний защитник провел в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах за Эвертон, но не отличился результативными действиями.
Напомним, что подопечные Дайча в следующем туре сыграют на выезде против Манчестер Юнайтед. Матч запланирован на 8 апреля. В настоящее время Эвертон занимает 15 место, имея в своем активе 27 очков. От зоны вылета команду отделяет один балл.
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