Захисник Евертона Віталій Миколенко вразив своєю грою в матчі проти Тоттенхема у рамках 29-го туру АПЛ.

Шон Дайч включив українця в заявку на матч проти "шпор", але не довірив йому місце у стартовому складі. Віталій Миколенко з'явився на полі тільки на 76 хвилині та довів, що тренер даремно проігнорував його. Про це свідчать показники захисника за 14 зіграних хвилин.

Статистика Миколенка у матчі Евертон – Тоттенхем:

дотиків до м'яча – 22;

точність передач – 86% (шість із семи);

виграні єдиноборства – п'ять із п'яти;

відбирання – п'ять;

виноси м'яча – три;

перехоплення – одне.

Despite only coming on in the 76th minute, Vitalii Mykolenko made the most tackles (5) during Everton's draw with Tottenham pic.twitter.com/qjcAjD7pMZ — WhoScored.com (@WhoScored) April 4, 2023

Попри те, що у Миколенко провів на полі всього 14 хвилин, він отримав оцінку 7,5 від статистичного порталу SofaScore. 23-річний захисник провів у поточному сезоні 29 матчів у всіх турнірах за Евертон, але не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що підопічні Дайча у наступному турі зіграють на виїзді проти Манчестер Юнайтед. Матч заплановано на 8 квітня. Наразі Евертон посідає 15 місце, маючи у своєму активі 27 очок. Від зони вильоту команду відділяє один бал.

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