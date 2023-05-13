В воскресенье, 14 мая, Эвертон, вдохновленный разгромом в прошлом туре, будет принимать Манчестер Сити. Сможет ли аутсайдер создать проблему претенденту на чемпионство?

Трансляция

Битву на "Гудисон Парк", которая стартует в 16:00 по киевскому времени, смотрите на setantasports.com. Комментатор поединка – Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Эвертон: Пикфорд – Паттерсон, Мина, Тарковски, Миколенко – Гарнер, Гуйе, Ивоби, Дукуре, Макнилл – Калверт-Льюин.

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Ляпорт, Уокер – Льюис, Родри, Марез, Альварес, где Брюйне, Фоден – Холанд.

Арбитры

Главный рефери – Энтони Тейлор, ассистенты: Гарри Бесвик и Адам Нанн, четвертый рефери – Грэм Скотт, судьи VAR: Крэйг Поусон и Дэн Робатан.

Текущая форма

Сити продолжает фантастическую серию из десяти победных матчей подряд. Поэтому формально встреча с 17-й командой АПЛ не должна прервать чемпионское шествие ребят Гвардиолы. Впрочем, именно Эвертон выглядит очень опасным соперником, во встрече с которым недооценка и усталость могут сыграть ключевую роль.

Во вторник Манчестер Сити провел трудный матч в Лиге чемпионов. Бесспорно, тренерский штаб даст отдохнуть футболистам, игравшим с Реалом. Ротации не избежать, однако "горожане" имеют хорошую скамью запасных, которая позволит команде не почувствовать отсутствия лидеров.

На прошлой неделе Эвертон приятно шокировал, когда просто уничтожил на выезде Брайтон Роберто Де Дзерби 5:1. До этого подопечные Шона Дайча не выигрывали в семи турах подряд и за это время добыли всего четыре очка. Самое важное, что Эвертон очень хорошо выглядел на "Амекс Стедиум" и вполне заслуженно стал главной сенсацией тура.

Еще в поединке с Лестером, состоявшемся неделей ранее, "ириски" продемонстрировали, что будут бороться до последнего и не собираются заранее капитулировать. Если Виталию Миколенко и его партнерам удастся сохранить эту форму и настрой, то Манчестер Сити на "Гудисон Парк" будет очень непросто.

История противостояний

Эвертон уже удивлял Сити в первом круге, когда на "Этихад Стедиум" отобрал очки у фаворита – 1:1. Однако общая статистика отнюдь не в пользу "ирисок". Манчестер Сити не уступает Эвертону в последних 11 поединках АПЛ.

Предыдущая победа ливерпульской команды датирована 2017 годом. Тогда в родных стенах Эвертон уничтожил оппонента 4:0. Правда, за это время составы команд сильно изменились. К примеру, у "горожан" участие в том матче принимали только Стоунз и де Брюйне. А за хозяев выступало трио нынешних футболистов: Коулмэн, Холгейт и Дэвис.

Кадровая ситуация

На этот раз Шеймус Коулмэн точно не сыграет из-за травмы колена. В концовке сезона Шон Дайч также не сможет рассчитывать на Рубена Винагре и Бена Годфри.

У Хосепа Гвардиолы глобальная проблема лишь одна – повреждение Натана Аке, что подвергает сомнению его участие в ближайшем поединке.