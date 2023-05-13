У неділю, 14 травня, Евертон, натхненний розгромом у минулому турі, прийматиме Манчестер Сіті. Чи зможе аутсайдер створити проблеми претенденту на чемпіонство?

Трансляція

Битву на "Ґудісон Парк", яка стартує о 16:00 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментатор поєдинку – Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Евертон: Пікфорд – Паттерсон, Міна, Тарковскі, Миколенко – Гарнер, Гуйє, Івобі, Дукуре, Макнілл – Калверт-Льюїн.

Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Ляпорт, Вокер – Льюїс, Родрі, Марез, Альварес, де Брюйне, Фоден, – Холанд.

Арбітри

Головний рефері – Ентоні Тейлор, асистенти: Гарі Бесвік та Адам Нанн, четвертий рефері – Грем Скотт, судді VAR: Крейг Поусон та Ден Робатан.

Поточна форма

У Сіті триває просто фантастична серія з десяти переможних матчів поспіль. Тому формально зустріч із 17-ю командою АПЛ не повинна перервати чемпіонську ходу хлопців Гвардіоли. Утім, саме Евертон виглядає вкрай небезпечним суперником, у зустрічі з яким недооцінка та втома можуть зіграти ключову роль.

У вівторок Манчестер Сіті провів важкий матч у Лізі чемпіонів. Безперечно, тренерський штаб дасть відпочити футболістам, які грали з Реалом. Ротації не уникнути, однак "містяни" мають хорошу лаву запасних, яка дозволить команді не відчувати відсутності лідерів.

Минулого тижня Евертон приємно шокував, коли просто таки знищив на виїзді Брайтон Роберто Де Дзербі 5:1. До цього підопічні Шона Дайча не вигравали у семи турах поспіль і за цей час здобули лише чотири очки. Найважливіше те, що Евертон дуже добре виглядав на "Амекс Стедіум" і цілком заслужено став головною сенсацією туру.

Ще у поєдинку з Лестером, який відбувся тижнем раніше, "іриски" продемонстрували, що боротимуться до останнього і не збираються завчасно капітулювати. Якщо Віталію Миколенку та його партнерам вдасться зберегти цю форму і налаштування, то Манчестер Сіті на "Ґудісон Парк" буде дуже непросто.

Історія протистоянь

Евертон вже дивував Сіті у першому колі, коли на "Етіхад Стедіум" відібрав очки у фаворита – 1:1. Проте загальна статистика зовсім не на користь "ірисок". Манчестер Сіті не поступається Евертону в останніх 11 поєдинках АПЛ.

Попередня перемога ліверпульської команди датована 2017-м роком. Тоді у рідних стінах Евертон знищив опонента 4:0. Щоправда, за цей час склади команд сильно змінилися. Наприклад, у "містян" участь у тому матчі брали тільки Стоунз та де Брюйне. А за господарів виступало тріо нинішніх футболістів: Коулмен, Холгейт та Девіс.

Кадрова ситуація

Цього разу Шеймус Коулмен точно не зіграє через травму коліна. У кінцівці сезону Шон Дайч також не зможе розраховувати на Рубена Вінагре і Бена Годфрі.

У Хосепа Гвардіоли глобальна проблема лише одна – ушкодження Натана Аке, що ставить під сумнів його участь у найближчому поєдинку.