Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко показал, что умеет совмещать стиль и патриотичность сразу после матча за национальную команду.

Ярмоленко после игры с Ирландией надел носки, на которых нарисован русский военный корабль и указано направление для него.

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"Да, идите на*уй все (речь идет о россиянах – прим.). Игра с Ирландией? Да, было нелегко. Но взяли одно очко и двигаемся дальше. Нет разницы, против кого играть. Нужно выходить и побеждать", – поделился Ярмоленко. в "ВЗбірна".

К слову, сборная Украины сыграла вничью с Ирландией (1:1) и осталась лидером группы Лиги наций.

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