"Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии.

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Мне ничего не доставалось по щелку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не кому не желал зла и помогал слабым.

Этот день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру (матч с Сербией, – прим). Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но я уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом турнире и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе", – написал Неймар на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, лидер сборной Бразилии получил неприятное повреждение после подката защитника Николы Миленковича во втором тайме матча с Сербией. У нападающего предварительно диагностировали растяжение связок голени. Интересно, что на предыдущих двух чемпионатах мира Неймар также травмировался, что не позволяло ему сыграть в полную силу.

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