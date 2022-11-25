"Вдягаючи футболку збірної Бразилії, я відчуваю лише гордість та любов до країни. Якби Бог дав мені можливість вибрати країну для народження, я без сумніву з'явився б на світ у Бразилії.

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Мені нічого не діставалося по клацанню пальців, я витратив багато часу, аби досягти своєї мети. Ніколи нікому не хотів зла і допомагав слабким.

Цей день став одним із найважчих за всю мою кар'єру (матч з Сербією, – прим). Знову це сталося на чемпіонаті світу. Так, я отримав травму, але я впевнений, що я матиму можливість зіграти на цьому турнірі і думаю, що зможу допомогти моїм товаришам по команді та собі", – написав Неймар на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, лідер збірної Бразилії отримав неприємне ушкодження після підкату захисника Ніколи Міленковіча у другому таймі матчі з Сербією. У нападника попередньо діагностували розтягнення зв'язок гомілки. Цікаво, що на попередніх двох чемпіоната світу Неймар тракож зазнавав травм, що не дозволяло йому зіграти на повну силу.

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