Это'О может возобновить карьеру в Испании
Легендарный камерунский экс-форвард Барселоны Самюэль Это'О может снять бутсы с гвоздя.
Моррис Паньелло, который является президентом испанского ФК Расинг Мурсия, поделился амбициозными планами своего клуба.
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"Сейчас я бы сказал, что наши шансы подписать Это'О 50 на 50. На следующей неделе мы точно узнаем, удастся ли осуществить этот трансфер. Если это невозможно, то у нас есть план Б", – цитирует Паньелло Radio Marca.
Расинг Мурсия выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. Напомним, 39-летний Самюэль объявил о завершении карьеры в 2019-м.
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