Моррис Паньелло, который является президентом испанского ФК Расинг Мурсия, поделился амбициозными планами своего клуба.

Это'О попал в больницу после серьезной аварии – машина превратилась в груду металлолома

"Сейчас я бы сказал, что наши шансы подписать Это'О 50 на 50. На следующей неделе мы точно узнаем, удастся ли осуществить этот трансфер. Если это невозможно, то у нас есть план Б", – цитирует Паньелло Radio Marca.

Расинг Мурсия выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. Напомним, 39-летний Самюэль объявил о завершении карьеры в 2019-м.

Золоті 90-ті: Ребров у Шахтарі, Динамо потерпає від короля Ліберії, Чанов здихався светра СРСР і ще 27 фото старої школи