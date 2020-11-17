Морріс Паньелло, який є президентом іспанського ФК Расінг Мурсія, поділився амбітними планами свого клубу.

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"Зараз я б сказав, що наші шанси підписати Ето'О 50 на 50. Наступного тижня ми точно дізнаємося, чи вдасться здійснити цей трансфер. Якщо це неможливо, то у нас є план Б", – цитує Паньелло Radio Marca.

Расінг Мурсія виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії. Нагадаємо, 39-річний Самюель оголосив про завершення кар'єри у 2019-му.

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