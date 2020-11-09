Легендарный камерунец попал в серьезное ДТП на родине, сообщает Mundo Deportivo.

Известный украинский тренер погиб в ужасном ДТП

Это'О возвращался со свадьбы, когда в его автомобиль врезался рейсовый автобус. Машина 39-летнего экс-футболиста превратилась в груду металлолома, переднюю часть просто смяло полностью. На место событий оперативно прибыла скорая, и увезла Самюэля в ближайший госпиталь. К счастью, камерунец отделался легкой травмой головы, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, форвард выступал за Реал, Леганес, Эспаньол, Мальорку, Барселону, Интер, Анжи, Челси, Эвертон, Сампдорию, Антальяспор, Коньяспор и Катар. Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самюэль – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.

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