"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной Украины и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

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Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде, я не давал никаких комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть никаких обид на тренера за его выбор состава или тактики. В ходе последнего сбора главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит. Но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос, оскорблен ли я, я ответил: "Нет, Вы главный, Вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не требовал. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неудобную ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

Что касается моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли также поехать. На что получил ответ: "Хочешь – езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне позволил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Instagram.

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