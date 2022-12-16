"Это удивительная находка": Месси назвал игрока сборной Аргентины, который удивил его на ЧМ-2022
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметил вклад Хулиана Альвареса в выступления команды в Катаре.
"Никто и представить не мог, что Хулиан играет такую роль и будет столь важным для нас. Он оказал поразительную помощь. Это удивительная находка для нас, он заслуживает все это признание.
"Мне немного повезло": сенсационный герой Аргентины благодарит Месси и скромно оценивает свой гол в стиле Марадоны
И на протяжении всего чемпионата, и с Хорватией Альварес демонстрировал выдающуюся игру. Он вел игру, сражался в каждой ситуации, создавая моменты", – цитирует Месси Manchester Evening News.
Напомним, форвард Манчестер Сити на чемпионате мира в Катаре забил 4 гола. В полуфинале против Хорватии Альварес оформил дубль и заработал пенальти, который реализовал Месси.
"З якої планети ти прилетів?": світові ЗМІ шаленіють від Мессі – несподіване одкровення недавніх суперників на ЧС-2022