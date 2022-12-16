"Никто и представить не мог, что Хулиан играет такую роль и будет столь важным для нас. Он оказал поразительную помощь. Это удивительная находка для нас, он заслуживает все это признание.

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И на протяжении всего чемпионата, и с Хорватией Альварес демонстрировал выдающуюся игру. Он вел игру, сражался в каждой ситуации, создавая моменты", – цитирует Месси Manchester Evening News.

Напомним, форвард Манчестер Сити на чемпионате мира в Катаре забил 4 гола. В полуфинале против Хорватии Альварес оформил дубль и заработал пенальти, который реализовал Месси.

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