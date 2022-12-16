"Ніхто й уявити не міг, що Хуліан відіграє таку роль і буде настільки важливим для нас. Він надав разючу допомогу. Це дивовижна знахідка для нас, він заслуговує на все це визнання.

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І протягом усього чемпіонату, і з Хорватією Альварес демонстрував визначну гру. Він вів гру, бився у кожній ситуації, створюючи моменти", – цитує Мессі Manchester Evening News.

Нагадаємо, форвард Манчестер Сіті на чемпіонаті світу в Катарі забив 4 голи. У півфіналі проти Хорватії Альварес оформив дубль та заробив пенальті, який реалізував Мессі.

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