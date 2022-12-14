"Это невозможно описать. Я испытываю огромное удовольствие от возможности принести столько радости всем аргентинцам. Это источник гордости.

Кому я посвящаю эту победу? Моей семье, людям, которые всегда поддерживали меня даже в трудные времена. Здесь моя семья и моя девушка, и мы гордимся тем, что они могут насладиться этим важным моментом.

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Мой первый гол? Я видел, что мои товарищи открыты для передачи, но решил тянуть мяч сам. Думаю, мне немного повезло, но все же это хороший гол. Второй – это тоже нечто невероятное. Не нужно лишний раз говорить, что Месси способен делать на поле. Ты всегда должен быть готов к любому пасу, потому что мы знаем, что он может выполнить что угодно. Я ждал у ворот, понимал, что получу пас в любой момент. Лео сделал почти все, это был хороший гол.

Это огромная радость – пережить чемпионат мира, который является одним из самых важных событий не только в мире спорта. В детстве я всегда болел за нашу сборную. Сегодня я могу быть на другой стороне, есть возможность помочь команде. Это очень большая гордость для меня", – заявил Альварес в комментарии Clarin.

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