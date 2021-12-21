Тотовицкий может присоединиться к Колосу
Колос рассматривает возможность подписания Андрея Тотовицкого, сообщает FanDay.
Ковалевцы интересуются услугами 28-летнего полузащитника с осени. Десна решила не продолжать сотрудничество с Андреем, поэтому игрок находится в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне УПЛ Тотовицкий провел 13 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов. На зимний перерыв Колос пошел на 8-й строчке.
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