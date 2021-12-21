"Це точно не Динамо": Тотовицький заявив, що вже домовився з новим клубом
16:46 - Читать на русском
Колишній хавбек Десни Андрій Тотовицький уже знає, де продовжить кар'єру.
Сьогодні чернігівський клуб оголосив про припинення співпраці з 28-річним півзахисником. Сам футболіст уже знає, де продовжить кар'єру.
Тотовицький може приєднатись до Колоса
"З Десною закінчився контракт, більше сказати нічого. Із новою командою я вже визначився. І це не «Динамо", – сказав Тотовицький у коментарі Tribuna.
До слова, у нинішньому сезоні УПЛ Тотовицький провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.
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