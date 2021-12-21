Сьогодні чернігівський клуб оголосив про припинення співпраці з 28-річним півзахисником. Сам футболіст уже знає, де продовжить кар'єру.

Тотовицький може приєднатись до Колоса

"З Десною закінчився контракт, більше сказати нічого. Із новою командою я вже визначився. І це не «Динамо", – сказав Тотовицький у коментарі Tribuna.

До слова, у нинішньому сезоні УПЛ Тотовицький провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ