Бывший президент Металлиста Александр Ярославский рассказал, сколько нужно тратить на клуб, чтобы играть в еврокубках.

"Касательно бюджета. Если мы говорим о еврокубках, то двумя-тремя и даже четырьмя миллионами долларов здесь не отделаешься. Этих средств хватит, чтобы болтаться где-то в нижней части турнирной таблицы.

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Но это не наш путь, не наши цели и задачи. Поскольку мы поставили задачу играть в еврокубках, то бюджет – это точно не 5 млн долларов, а гораздо больше. Пока говорить нет смысла, потому что я словами только нагоню цену футболистам. Когда они услышат, какой бюджет, у Красникова возникнут вопросы", – цитирует Ярославского официальный сайт Металлиста.

Напомним, Металл, который стал абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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