Бывший президент Металлиста Александр Ярославский в своем стиле обратился к болельщикам после получения разрешения от исполкома УАФ на смену названия Металла.

"Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый Металлист со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ – историческое название клуба.

Металл получил официальное разрешение на переименование в Металлист

Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам – за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к Металлисту, городской и областной власти – за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса.

Благодаря всему этому мы уже вышли на следующий этап – поднимаем фактически из пепла клубную инфраструктуру. Прогресс виден ежедневно не на словах, а на деле. О каждом шаге мы рассказываем, чтобы харьковчане знали, что все обещания выполняются. А впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техническую, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать.

Металл стал абсолютным чемпионом Второй лиги – капитан команды Кучера оформил триумф над Подольем

Настоящий Металлист не может отставать, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Находиться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может!

Какой Металлист настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего. Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами. Только Харьков, только победа!" – приводит слова Ярославского сайт Металлиста.

Заметим, исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола позволил Металлу сменить имя. Клуб должны переименовать в Металлист. Интересно, что сегодня появились слухи, что команда может заменить Металлист 1925 в УПЛ.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський