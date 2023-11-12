Сборная Косово одолела гостей из Израиля (1:0) в рамках квалификации на чемпионат Европы.

Евро-2024, квалификация

Косово – Израиль – 1:0

Гол: Рашица, 41

Удаление: Ревиво, 90+5 (И)

Матч должен был состояться в октябре, но из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль игру перенесли. Косово сегодня приняло израильтян на ужасном поле в Приштине. Гости считались фаворитами, но слабо отыграли.

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Судьбу встречи решил один гол в конце первого тайма. Косовары организовали результативную атаку в две передачи: Мурич выбил от ворот, Мурики выиграл воздух и сбросил дальше, а Рашица переиграл голкипера.

Косово набрало 10 очков и приблизилось к Израилю в турнирной таблице группы. Израиль с 11 баллами занимает третье место, отставая от Швейцарии на 4 пункта.