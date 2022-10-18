"Россияне просто не могут простить нам своей полной спортивной изоляции и своего недопуска к отбору на Евро-2024. Именно с этим связано сегодняшнее незаконное удержание на границе Украины Генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Он вместе с другими представителями руководства Ассоциации направлялся в официальную командировку в УЕФА.

Прокуратура вручила подозрение генеральному секретарю УАФ при пересечении границы, – источник

Используя своих "казачков" в украинских правоохранительных органах, спецслужбы россии жаждут мести, давления и блокирования работы УАФ. У меня лично нет сомнения в том, что это российский заказ, который здесь у нас выполняют хорошо замаскированные пешки. Судите сами: вчера вечером один из экс-президентов ФК, который мог иметь бизнес-связи со ставленниками РФ вроде Козака-Медведчука, призывает к разрушению УАФ. А уже утром следующего дня другой "казачок", которого обвиняли во взяточничестве и связях с пророссийскими политиками ОПЗЖ, подписывает против сотрудников УАФ незаконные ходатайства.

Наверное, фабрикация обвинений, бессодержательные бумажки под видом процессуальных документов, по умыслу агрессора должны отбить у УАФ желание заниматься вопросами подготовки к проведению Чемпионата мира-2030?! Тщетный расчет!" – написал Протасов на своей странице в Facebook.

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