Сегодня утром на пункте пропуска Рава-Русская генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому было вручено подозрение от генпрокуратуры по уголовным делам УАФ, сообщает Бомбардир.

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Детали пока не разглашают. Стоит заметить, что Юрий Записоцкий – главный подписант документов в Доме футбола.

Напомним, что правоохранительные органы уже несколько лет ведут расследование дел, связанных с деятельностью Украинской ассоциации футбола. Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств.

P.S. Позже представители УАФ сообщили, что ситуацию удалось уладить. Юрий Записоцкий смог уехать из Украины и направляется в УЕФА.

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