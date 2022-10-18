"Росіяни просто не можуть пробачити нам своєї повної спортивної ізоляції і свого недопуску до відбору на Євро-2024. Саме з цим пов’язане сьогоднішнє незаконне утримання на кордоні України Генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Він разом з іншими представниками керівництва Асоціації прямував в офіційне відрядження до УЄФА.

Прокуратура вручила підозру генеральному секретарю УАФ під час перетину кордону

Використовуючи своїх "козачків" в українських правоохоронних органах, спецслужби росії прагнуть помсти, тиску і блокування роботи УАФ. У мене особисто немає сумніву в тому, що це російське замовлення, яке тут у нас виконують гарно замасковані пішаки. Судіть самі: учора ввечері один з екс-президентів ФК, який міг мати бізнес-зв’язки із ставлениками РФ на кшталт Козака-Медведчука, закликає до руйнації УАФ. А вже зранку наступного дня інший "козачок", якого звинувачували в хабарництві та зв’язках із проросійськими політиками ОПЗЖ, підписує проти співробітників УАФ незаконні клопотання.

Напевно, фабрикація звинувачень, беззмістовні папірці під виглядом процесуальних документів, за умислом агресора мають відбити в УАФ бажання займатися питаннями підготовки до проведення Чемпіонату світу-2030?! Марний розрахунок!" – написав Протасов на своїй сторінці у Facebook.

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