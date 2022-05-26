"Не помню, когда у меня было две тренировки в день, поэтому немного устал. Впереди у нас двусторонняя игра – тренировка с повышенной ответственностью. Будем готовиться к ней как к полноценному матчу, поскольку это последний спарринг перед поединком с Шотландией. Поэтому будет бой между двумя командами, мы приехали сюда не загорать, а работать и добиваться результата, к которому мы стремимся. А стремимся мы выйти на чемпионат мира.

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Шотландия – это силовой футбол, стандарты, можно сказать, бег туда-сюда. Хороший футбол, люблю такой. В Англии за полгода я получил опыт такой работы, хотя нам иногда приходилось закрываться и удерживать счет, не каждая игра была такой. Посмотрим после матча, понадобился ли мой опыт в Эвертоне. Независимо от итогового счета я знаю, что каждый игрок, каждый человек из медперсонала, прессы будет выкладываться и делать все ради победы", – цитирует Миколенко сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины должна была провести еще несколько полноценных спаррингов перед матчем против Шотландии (1 июня), однако все договоренности сорвались. Подопечные Петракова обойдутся двусторонкой, подробности которой публично не будут разглашаться.

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