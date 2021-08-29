Наставник днепрян Игор Йовичевич поделился эмоциями от матча с харьковчанами, в котором удалось добыть три очка (2:1).

"Должен признать, что впервые за долгое время мы не заслуживали победить. Соперник здорово играл, контролировал ход встречи.

Металлист 1925 – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нам не удалось показать свой футбол, не попали в игру. Первый тайм просто проспали. Результат, конечно, нас устраивает. Играть не очень хорошо и победить – это показатель солидной команды.

У нас 13 очков, мы достаточно высоко в таблице. Для нас это вызов, хочется быть стабильной командой", – cказав Йовичевич в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, СК Днепр-1 уступая по ходу поединка сумел в середине второго тайма сравнять счет, а уже в компенсированное время вырвал победу у харьковчан в, казалось, проигрышном матче.

СК Днепр-1 в компенсированное время вырвал победу над Металлистом 1925