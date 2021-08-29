Наставник дніпрян Ігор Йовічевіч поділився емоціями від матчу з харків'янами, в якому вдалося здобути три очки (2:1).

"Мушу визнати, що вперше за довгий час ми не заслуговували перемогти. Суперник здорово грав, контролював хід зустрічі.

Металіст 1925 – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нам не вдалося показати свій футбол, не потрапили у гру. Перший тайм просто проспали. Результат, звичайно, нас влаштовує. Грати не дуже добре і перемогти – це показник солідної команди.

У нас 13 очок, ми досить високо в таблиці. Для нас це виклик, хочеться бути стабільною командою", – cказав Йовічевіч у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 поступаючись по ходу поєдинку зумів в середині другого тайму зрівняти рахунок, а вже у компенсований час вирвав перемогу у харків'ян у, здавалось, програшному матчі.

СК Дніпро-1 у компенсований час вирвав перемогу над Металістом 1925