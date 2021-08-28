Металлист 1925 – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор матча
20:12 - Читати українською
СК Днепр-1 дожал Металлист 1925 в 6 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Марио Чуже 69’
Алексей Гуцуляк 90+2’
69’ Марио Чуже
90+2’ Алексей Гуцуляк
Новичок УПЛ вышел вперед благодаря курьезному голу. Защитник СК Днепр-1 не смог нормально выбить мяч, а Марлисону помог еще и рикошет – первый гол новичка харьковчан.
СК Днепр-1 в компенсированное время вырвал победу над Металлистом 1925
СК Днепр-1 оформил полноценный камбек после перерыва. Сначала Чуже уверенно реализовал пенальти за фол голкипера Коваленко. Решающий гол случился в компенсированное время. Билл выполнил жесткую подачу со штрафного, Коваленко снова сыграл неуверенно, а Гуцуляк добил мяч с линии ворот – 1:2.
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