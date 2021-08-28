Новичок УПЛ вышел вперед благодаря курьезному голу. Защитник СК Днепр-1 не смог нормально выбить мяч, а Марлисону помог еще и рикошет – первый гол новичка харьковчан.

СК Днепр-1 в компенсированное время вырвал победу над Металлистом 1925

СК Днепр-1 оформил полноценный камбек после перерыва. Сначала Чуже уверенно реализовал пенальти за фол голкипера Коваленко. Решающий гол случился в компенсированное время. Билл выполнил жесткую подачу со штрафного, Коваленко снова сыграл неуверенно, а Гуцуляк добил мяч с линии ворот – 1:2.