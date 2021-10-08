Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не видит смысла продолжать выступление в Лиге наций после поражения от Франции (2:3) в полуфинале.

"Мы играли хорошо в первом тайме, особенно удавалось владение мячом. Во втором тайме они начали прессинговать чуть выше, а мы потеряли спокойствие при работе с мячом. Мы подарили им простые голы. Это отстой.

Бельгия – Франция – 2:3 – видео голов и обзор матча

Я не видел повторов пропущенных голов, но в первом вполне естественно, что игроки такого класса способны разобраться в штрафной. А во втором случае нам не повезло с пенальти. Мы знали, что 2:0 с Францией может не хватить, поэтому у нас нет ощущения чрезмерной разочарованности.

Матч против Италии бесполезный. В третьем месте Лиги наций нет никакого смысла. Я не понимаю, зачем проводить этот матч", – заявил Куртуа в комментарии RTL.

Бельгия – Франция: дворовая битва с пятью голами, триумф Мбаппе и сомнительные перспективы "Ле Блё" в финале Лиги наций