Франция вырвала победу над Бельгией в полуфинале Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Бельгия – Франция на "Футбол 24".

Первая половина была за бельгийцами – сначала Карраско сместился с фланга в штрафную и точно пробил в дальний угол, а через 4 минуты Лукаку прошил Льориса. После перерыва Бензема отыграл один мяч, классно разобравшись в штрафной.

Франция вышла в финал Лиги наций, вырвав победу над Бельгией в фантастической перестрелке с пятью голами

Мбаппе через 7 минут реализовал пенальти, сравняв счет. Концовка матча получилась огненной: сначала гол Лукаку отменили из-за офсайда, а чуть позже Тео Эрнандес мощным ударом в дальний угол принес победу французам.

Таким образом, в финале Лиги наций встретятся Франция и Испания, которая вчера переиграла чемпионов Европы – Италию.