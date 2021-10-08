Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа не бачить сенсу продовжувати виступи в Лізі націй після поразки від Франції (2:3) у півфіналі.

"Ми грали добре в першому таймі, особливо вдавалося володіння м'ячем. У другому таймі вони почали пресингувати трохи вище, а ми втратили спокій при роботі з м'ячем. Ми подарували їм прості голи. Це відстій.

Бельгія – Франція – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Я не бачив повторів пропущених голів, але в першому цілком природно, що гравці такого класу здатні розібратися в штрафному майданчику. А в другому випадку нам не пощастило з пенальті. Ми знали, що 2:0 з Францією може не вистачити, тому у нас немає відчуття надмірної розчарованості.

Матч проти Італії безглуздий. У третьому місці Ліги націй немає жодного сенсу. Я не розумію, навіщо проводити цей матч", – заявив Куртуа в коментарі RTL.

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