После поединка наставник приспешников России похвалил подопечных Тите, но пренебрежительно заговорил об оборонцах, отметив мощную атаку команды. 38-летний защитник Бразилии ему ответил.

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"Мы всегда радуемся, когда выигрываем 1:0, 2:0. Наше счастье в том, что сзади мы не страдаем. Я не люблю много говорить, спорить, но их тренер сказал: "Вы будете играть с четырьмя нападающими, но есть ли сзади кто-нибудь?"

Это неуважение. Мы не просим никого бояться нас. Но немного уважения... Если бы вы изучили нашу команду, вы бы увидели, что мы пропустили мало голов, несмотря на то, что играли с 3 или 4 нападающими. Я не люблю много говорить о наших соперниках, потому что мы их всех очень уважаем. Но думаю, что он нас не уважал, особенно оборону. Думаю, он знает, кто такие Маркиньос, Данилу, Алекс Сандро, Тьягу Силва.

Это футбольные вещи. Мы пытались нейтрализовать их ходы, у них не было настоящих шансов забить. Я надеюсь, что в следующий раз он сможет получше изучить нашу команду и проявить немного больше уважения в своем заявлении", – цитирует Силву Globo .