Після поєдинку наставник поплічників Росії похвалив підопічних Тіте, але зневажливо заговорив про оборонців, відзначивши потужну атаку команди. 38-річний оборонець Бразилії йому відповів.

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"Ми завжди радіємо, коли виграємо 1:0, 2:0. Наше щастя в тому, що позаду ми не страждаємо. Я не люблю багато говорити, сперечатися, але їхній тренер сказав: "Ви будете грати з чотирма нападниками, але чи є позаду хто-небудь?"

Це неповага. Ми не просимо нікого боятися нас. Але трохи поваги... Якби ви вивчили нашу команду, ви б побачили, що ми пропустили мало голів, попри те, що грали з 3 чи 4 нападниками. Я не люблю багато говорити про наших суперників, тому що ми їх усіх дуже поважаємо. Але думаю, що він нас не поважав, особливо оборону. Думаю, він знає, хто такі Маркіньйос, Данілу, Алекс Сандро, Тьягу Сілва.

Це футбольні речі. Ми намагалися нейтралізувати їхні ходи, у них не було справжніх шансів забити. Я сподіваюся, що наступного разу він зможе трохи краще вивчити нашу команду і проявити трохи більше поваги у своїй заяві", – цитує Сілву Globo.

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