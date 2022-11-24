Капитан сборной Бразилии Тьягу Силва вписал свое имя в историю своей национальной команды на Мундиалях.

"Селесао" сумели одолеть сборную Сербии (2:0) в первом туре ЧМ-2022. Победным дублем отметился Ришарлисон.

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С первых минут вышел Тьягу Силва и провел полный поединок. Более того, защитнику покорился рекорд. Он стал самым возрастным игроком в истории Бразилии (38 лет и 63 дня), который когда-либо играл на чемпионатах мира, опередив по этому показателю Джалма Сантоса более чем на полгода.

Всего в активе Силвы уже 110 поединков за сборную. Следующими соперниками бразильцев на ЧМ-2022 будут Швейцария и Камерун.