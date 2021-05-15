"Встреча с Лапортой? Я не могу вдаваться в подробности. Мы обсудили команду, сезон, результаты в последнее время. Также мы договорились встретиться после окончания чемпионата. Конец сезона – самое лучшее время для таких разговоров. Я хочу остаться, я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию. Путь не ограничивается только этим сезоном.

Барселона готовится к кадровой революции – Лапорта и Куман определили 14 "жертв"

По-моему, есть много хорошего. Нельзя говорить, что две недели назад все было замечательно, а теперь – кошмар. Это несправедливо. Решать Лапорте, но я не переживаю. В последние недели чувствую, что ко мне относятся не совсем справедливо. Если анализировать сезон, то надо смотреть на изменения в команде, на молодых футболистов, на победу в Кубке Испании, на то, что мы на 13 очков отставали от лидера в декабре, а сейчас продолжаем бороться за титул, пусть шансы и невелики. Вот на что надо смотреть.

А если почитать прессу в последнее время, то создается впечатление, будто у нас тут какой-то провал, с чем я не согласен. Я чувствую поддержку со стороны игроков, и у этой команды большое будущее. Если мы сумеем получить то, чего нам не хватает для следующего шага, то я буду очень заинтригован тем, как команда проведет следующий сезон", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, что Рональд Куман возглавил Барселону прошлым летом. Под его руководством "блаугранас" завоевали Кубок Испании и продолжают бороться за чемпионский титул Ла Лиги.

Барса програла титул з найгіршим пасом у кар'єрі Мессі: Лапорта має 6 дилем, а фани назвали несподіваного тренера