Барселона может попрощаться с 14-тью игроками, среди них есть несколько звезд.

Президент Барселоны Жоан Лапорта пообщался с главным тренером команды Рональдом Куманом. После встречи стало известно, что руководство каталонцев собирается попрощаться с 14-тью игроками, чтобы улучшить финансовое положение клуба, сообщает издание Mundo Deportivo.

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В шорт-листе оказались такие игроки, как Нето, Умтити, Хуниор, Матеус, Брейтуэйт, Коутиньо и Пьянич. Не исключено, что команду покинет кто-то из ветеранов, которые имеют дорогие контракты. Среди возможных потерь определенно нет Лео Месси. Звездный форвард, скорее всего, продлит соглашение еще на два года.

Напомним, команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате практически потеряла шансы на титул. "Блаугранас" занимают третье место в лиге, отставая на четыре очка от Атлетико Мадрид и на два – от Реала.

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