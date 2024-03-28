"Збірна України зіграла два фінали. Матч у Боснії був дуже важким, суперник добре захищався. Лише наприкінці гри Україна вирвала перемогу, забивши двічі. Матч проти Ісландії був куди кращим. Так, знову пропустили першими, але Україна грала в хороший та привабливий футбол із поєднанням молодих і досвідчених гравців, тож ми заслужено пройшли кваліфікацію.

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Зараз мало приводів для радощів у нашої країни і людей. Тому такі події додають хоча б трохи позитиву. Влітку збірні U-17, U-19 і національна команда гратимуть на чемпіонаті Європи, а олімпійська збірна буде на Олімпіаді в Парижі. Це дуже багато означає для України. Ми, звичайно, велика країна з багатьма талантами. Але не завжди є результати. Тому кваліфікація важлива.

Сильні сторони збірної України? Дух. І тренер. Сергій Ребров наразі є найкращим тренером в Україні. Він досягав результатів у різних командах. Він був чемпіоном з київським Динамо, з Ференцварошем в Угорщині та з Аль-Айном в ОАЕ. А тепер він також робить це з Україною. Ребров взяв на себе відповідальність у важкій ситуації. Він створив команду з сильними індивідуальними футболістами, які грають, як одна команда. Це їхня сила. Футбол завжди може бути кращим, але вони на правильному шляху.

Збірна України має стати стабільнішою. Команда демонструє, що може грати в хороший футбол, але вони повинні підтримувати цей рівень.

Хто є ключовими гравцями збірної України? Їх кілька. Мудрик з Челсі, Судаков із Шахтаря – одні з найбільших талантів. Циганков і Довбик дуже добре почуваються в Жироні. Також є Яремчук і Забарний, який грає в АПЛ. Немає одного чи двох гравців, які виділяються. Це один з найкращих виборів за останні роки, але команда все ще повинна рости. Тоді у них буде світле майбутнє.

Секретна зброя України на чемпіонаті Європи? Це не таємниця. Наші молоді футболісти з великим потенціалом – Мудрик і Судаков – можуть стати найкращими у Німеччині. Це наша головна перевага.

Руслан Маліновський – досвідчений гравець. Він завжди грає на одному рівні. Він може грати фантастичні матчі, але навіть якщо не все виходить, то Руслан все одно важливий. Це один із гравців, який може вирішити, як підуть справи. За останні два роки у Яремчука були злети і падіння, але він був дуже важливим у цих плей-офф. Роман забив гол і зробив результативну передачу в матчі проти Боснії, а також він продемонстрував свої якості в поєдинку проти Ісландії", – цитує Серебреннікова Sporza.

Нагадаємо, на Євро-2024 Бельгія та Україна потрапили в групу E і зустрінуться 26 червня у Штутгарті. У цьому квартеті зіграють також Румунія і Словаччина.

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