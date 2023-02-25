"Во всяком случае это лучше, чем лондонский Арсенал. Потому что нам сначала объявили, что соперником будет именно Арсенал, и сердце немного окнуло, а потом сказали, что это ошибочно. А Роттердам – знаковый город для нас: новый тренерский штаб Игора Йовичевича был представлен там летом, поэтому для тренеров и клуба это событие знаменательно.

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Хотя, если проанализировать последние полгода с тех пор, как мы начали выступления в чемпионате Украины и группе Лиги чемпионов, мне кажется, для нашего клуба нет разницы, с кем играть. Ведь выработана такая клубная ДНК, позволяющая обыграть любого соперника, или по крайней мере выглядеть достойно, потому что даже проиграть можно достойно. Поединок с Ренном показал, что из сложнейших ситуаций мы выходим с высоко поднятой головой. Самое главное, что демонстрируем характер и жажду победы. Это важно.

А Фейеноорд – очень хороший клуб, хорошо нам знаком, мы с ним играли. Они нам очень помогают в благотворительной деятельности, мы с ними хорошо сотрудничаем. Поэтому будет очень приятно снова приехать в Роттердам и встретиться с нашими добрыми старыми друзьями.

У нас всегда есть шансы, даже в Лиге чемпионов. Если серьезно, то сегодня, в условиях войны, горизонт планирования – максимум одна-две недели. И в клубе такая же ситуация с точки зрения планирования и спортивных результатов. Поэтому идем от матча к матчу. И я надеюсь, что мы будем ежедневно становиться лучше, ведь пришли новые ребята, которые освежили команду. К примеру, вышел Кевин, и те минуты, что он был на поле, провел шикарно: забил гол, который вывел нас в следующую стадию. Это свидетельствует о том, что наши новички – игроки с хорошим уровнем, характером. И я верю, что они от игры к игре будут помогать все больше", – цитирует Палкина сайт "горняков" .

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